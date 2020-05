Pablo Montesinos (PP): «Basta de amenazas y chantajes, el Gobierno debe rectificar y Ábalos, pedir disculpas»

Lo hizo Pedro Sánchez el pasado sábado 2 de mayo de 2020, con chulería ante las preguntas insistentes de los periodistas: “No hay plan B, el Plan B es el Plan A”. Y apenas unos días después, este martes 4 de mayo, hizo lo propio el otro elemento más soberbio del Ejecutivo, el ministro Ábalos, con lo de “estado de alarma o el caos”.

Así que el Partido Popular parece haberse cansado de seguir aprobándole prórroga tras prórroga a Pedro Sánchez sin, por su parte, tener el mínimo contacto con la oposición para explicarse o pedir participación. Ya lo indicó Pablo Casado a lunes 3 de mayo, y apenas 24 horas después aún más tajante ha resultado el diputado popular Pablo Montesinos en ‘El programa de Ana Rosa’ de Telecinco:

Ábalos y Echenique no quieren escuchar nada, no tienen nada que hablar con nosotros, el teléfono de Pablo Casado está abierto siempre que Pedro Sánchez ha querido. Hoy tenemos la posición de no apoyar el estado de alarma.

Ana Rosa entonces hizo la pregunta clave, pero le sirvió al entrevistado para venirse arriba definitivamente: “¿Y no se sienten preocupados por si hubiera un rebrote, por la responsabilidad del PP?”

Con todos los respetos para quienes nos están viendo; los españoles son inteligentes y sensatos y han visto al Gobierno durante la crisis: es un Gobierno que ha mentido, que se ha tenido que poner la cara colorada al ver cómo las principales asociaciones de periodistas que iban por el mal camino; que a día de hoy no realiza test a la población española; que los materiales sanitarios se han repartido mal y de forma defectuosa, ese es el gobierno de España y no vamos a aceptar chantajes.

▶ @montesinospablo en @elprogramadear 👉 "El PP no apoyará la prórroga del estado de alarma. No aceptamos amenazas, chantajes y coacciones del Gobierno y sus socios".

Este es un partido responsable, pero no todo vale, ya basta de amenazas y de chantajes. El Gobierno debería rectificar y Ábalos debería pedir disculpas a los españoles, que no entienden cómo ayer hizo semejantes declaraciones. Nuestra lealtad es a España y a los españoles, y no es verdad que no haya un plan B. Se pueden tomar decisiones en otro ámbito, pero no autoritarias por parte del Gobierno de España, este Gobierno y lo lamento profundamente, no ha estado a la altura de las circunstancias.