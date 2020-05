Las primeras palabras de Alexia Rivas tras desaparecer: así está después de emprender acciones legales por el ‘MerlosPlace’

Tras anunciar el abandono temporal de su puesto como redactora en ‘Socialité’, Alexia Rivas optó por emprender acciones legales contra La Fábrica de la Tele, productora de su programa y de ‘Sálvame’, a raíz de la «difusión de contenido ofensivo y difamatorio» que «ataca directamente «mi honor, mi integridad moral, mi imagen y mi reputación, personal y profesional, con información que no es veraz, ni objetiva, ni contrastada», así como por la «campaña de descrédito» que han desarrollado en los últimos días, cuya finalidad no es otra que «hacer daño, menospreciar y desmerecer» a su persona.

Desde que estallara el escándalo del ‘Merlos Place’ y diera su testimonio en el formato conducido por María Patiño, la periodista ha sido muy celosa de su intimidad y de la de su pareja, Alfonso Merlos. Es por eso que el anuncio que hacían en ‘Ya es mediodía’ durante la emisión del martes 5 de mayo de 2020 llamaba especialmente la atención. Bajo el cebo que rezaba «las primeras palabras de Alexia tras desaparecer», Sonsoles Ónega y los colaboradores del ‘Fresh’ prometían ofrecer a los espectadores sus primeras explicaciones en primicia. Y así lo hacían.

«Ahí vamos. La gente que me importa sabe cómo estoy», respondía Rivas al ser preguntada por cómo se encuentra tras la polémica.

Lo bueno, si breve, dos veces bueno, dicen. En este caso, sucinto pero baladí. No ha aportado nada nuevo, si bien su imagen ha comunicado más que sus palabras. Con la melena suelta y cuidada, sin gafas de sol y con un maquillaje natural pero producido, la ex de Aarón Guerrero regresaba a la casa de su chico después de hacer unos recados. Desde luego, no nos hallamos ante la estampa representativa de alguien que desea pasar desapercibida.