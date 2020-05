Carmen Lomana se mofa del discurso de Carmen Calvo y el 8-M: «Dijo que le iba la vida y, efectivamente, se la jugó»

La gestión que el Gobierno de España está haciendo en medio de la crisis del coronavirus ha levantado todo tipo de críticas desde el inicio de la pandemia. Diversos científicos, periodistas, políticos, y conocidos rostros televisivos han vertido duros comentarios contra Pedro Sánchez y sus socios.

Carmen Lomana tampoco ha podido contenerse y este 6 de mayo de 2020 en ‘Espejo Público’ (Antena 3), espacio presentado por Susanna Griso, ha tachado de «horrorosa» la situación en la que nos encontramos, y ha aprovechado para mandar un mensaje al Ejecutivo.

«Mucha gente está todavía sin haber cobrado nada, pasándolo muy mal. Los ahorros los puedes estirar hasta cierto punto. Me parece indignante que el Senado y el Congreso… estos señores han cobrado todos los meses y yo no sé si se han bajado el sueldo, pero si lo han hecho yo no me he enterado ¿Dónde han ido esos doscientos millones de euros para comprar material sanitario y test? No sabemos a quién se lo han comprado, ese material en mal estado deberían explicarlo y no lo han hecho, tantos fallos ¿Por qué se ha contagiado tanta gente?»