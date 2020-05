Willy Bárcenas vetado por la TVE Soviética en Masterchef Celebrity

Willy Bárcenas, líder del grupo Taburete e hijo de Luis Bárcenas, extesorero del PP actualmente en prisión condenado por corrupción, sube a Instagram una nota sacada del alma.

La reproducimos textual, porque creemos que su lectura aclara mucho mejor cómo funciona en la actualidad este país llamado España y la putrefacta dependencia que RTVE y otras televisiones tienes del Gobierno socialcomunista:

«Me da pena, pero no voy a renegar de mi familia»

Llevo desde ayer pensando en si debía o no contar lo que me ha pasado en mi brevísima experiencia en Masterchef Celebrity.

Comenzaré desde el principio. Una mañana después de haber subido una receta a Instagram, me llamaron de la productora del programa para ver si me interesaría concursar en la siguiente edición.

Rápidamente dije que sí y unos meses después me dijeron que tenía que hacer una prueba junto al resto de mis futuros compañeros.

Sinceramente, creo que lo hice bastante bien y así me lo hicieron saber la gente de la productora.

Más tarde volvieron a llamarme para una segunda prueba, esta vez en grupo y el resultado fue el mismo.

Me dicen entonces que el programa empieza a grabarse en X fecha, que esté preparado.

Me mandan las claves para las Masterclass online y todo parece hecho.

Hace unas semanas mi manager les llamó al estar sin noticias desde aquel día y le dicen que cuentan conmigo y que están viendo únicamente si será posible empezar a tiempo el programa a causa del COVID.

Seguimos esperando. Fue ayer cuando la productora nos dice que lo sienten muchísimo, que estaban encantados conmigo y querían que participase pero que TVE se opone a que yo concurse en el programa.

Me quedo con un regusto amargo en la boca, como el que dejan las desilusiones y la incomprensión.

Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos.

Me da pena, no lo voy a negar, pero tampoco voy a renegar de mi familia y muchísimo menos voy a tirar por la borda todos estos años de esfuerzo en los que he conseguido, en la medida de lo posible, ser Guillermo, y nada más, con un grupo que hace música para la gente que solo y únicamente quiere música, para todos los que no saben de prejuicios ni hacen que esos mismos prejuicios sean su único medidor vital, los únicos ojos por los que quieren mirar.

WILLY BÁRCENAS

NOTA.- Taburete es una banda española de pop rock, que en directo fusiona todos los estilos para hacer de cada show un espectáculo diferente. Con influencias de la ranchera, los boleros, el ska y el pop rock español. Originaria de Madrid y fundada en 2015 por Guillermo «Willy» Bárcenas, Antón Carreño y Joaquín Gasset.