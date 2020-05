Un reportero del Telediario ‘paga los platos rotos’ de la manipulación de Sánchez e Iglesias en RTVE

Los periodistas de la soviética TVE comienzan a sufrir en primera persona el hartazgo de la ciudadanía por la continua manipulación política que del ente público hace Rosa María Mateo para convertirlo en un panfleto y altavoz propagandístico en beneficio de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Ocurría este pasado martes, 5 de mayo, durante un directo en la segunda edición del Telediario de Televisión Española y lo narra en primera persona Aitor Lourido, el reportero que sufría las agresiones verbales mientras trabajaba, en su cuenta de Twitter:

Hoy me han increpado un minuto antes de entrar en directo. ‘Puto rojo de mierda’ y ‘a aplaudir a tu puta casa’, y alguna cosa más que no he entendido. No es la primera vez que alguien insulta a un periodista mientras está trabajando ni será la última.