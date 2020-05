Eduardo Inda: «El ciudadano piensa que Fernando Simón es un inútil integral»

«España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». Esto era lo que decía Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el 31 de enero de 2020 en relación al coronavirus. Tres meses y medio después ya son 26.299 las víctimas mortales y 222.857 casos confirmados de COVID-19 en nuestro país.

A lo largo de la crisis sanitaria el epidemiólogo nos ha ilustrado con perlas de este tipo. La última se produjo hace unos días cuando se negó a revelar la identidad de los doce miembros (él mismo duda si son 11 o 12) que componen el comité técnico de la desescalada, esos que tendrán que trabajar codo con codo con las autonomías para decidir si pueden pasar o no a la siguiente fase del proceso. «En todo este proceso en el que llevamos varios meses las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad y yo creo que lo mejor que se puede hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible», aseguraba Simón.

La población está cansada de las continúas negligencias de este Gobierno y en especial de la panda de ‘expertos’ que están al frente de la pandemia. Numerosos políticos, científicos y profesionales de los medios de comunicación han criticado con dureza a Fernando Simón, Pedro Sánchez, Salvador Illa y compañía.

Eduardo Inda, director de OkDiario, ha participado este 8 de mayo de 2020 en ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) y ha destacado que «en cualquier país normal» con una democracia de «calidad», Fernando Simón «estaría destituido hace dos meses».

«Este señor dijo el 31 de enero que España no iba a haber más allá de algún caso. En el mes de febrero dijo que no iba a afectar de forma significativa y a finales de febrero dijo que el riesgo era moderado. Luego dijo respecto al 8-M «ojala la manifestación sea un éxito» Este irresponsable, por no decir una cosa más adecuada, en un país normal estaría destituido».