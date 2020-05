El ‘zasca’ del mendigo de las gambas que dejó KO a Pablo Motos por pasarse de listo

Bajo un claro objetivo estimulante y con la idea de motivar a quienes la emergencia sanitaria del coronavirus ha azotado con mayor dureza en el aspecto económico, Pablo Motos advirtió en su programa que «la vida te puede cambiar en cualquier momento, también para bien».

Según expuso en ‘El Hormiguero’ (Antena 3), el hecho de que «las cosas estén mal» en el presente, «no significa que no vayas a salir de ésta»; por ello, es vital «cuidar la actitud», puesto que ahí, bajo su punto de vista, se halla la base del éxito.

Con el fin de ejemplificar este asunto, quiso relatar una llamativa experiencia personal que comienza con sus andaduras en Onda Cero Valencia, donde «ganaba lo justo para llegar a final de mes y, a veces, mis padres tenían que ayudarme”. Recordó que, un buen día, al entrar en la emisora, se topó con un anunciante irritado porque «nadie le hacía caso», a pesar de ser «un cliente muy importante»; entonces, el presentador intentó tranquilizarlo y, tras una conversación con el director, logró que le hicieran una rebaja del 5%.

«Le cambió la cara y me dijo: quiero que me lleves tú la publicidad«, rememoró Motos, al tiempo que señaló que «cuando me llegó la nómina, mi sueldo se había multiplicado por veinte gracias a la comisión de publicidad».