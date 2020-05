Arguiñano divide a las redes al criticar que los futbolistas tengan test y los sanitarios no: «Me revuelve esto»

La realización de test masivos a los futbolistas ha provocado una oleada de críticas entre aquellos que lamentan que se dispongan de miles de test de detección del coronavirus a futbolistas de Primera y Segunda División mientras los sanitarios continúan jugándose la vida ya que no se disponen del cien por cien de pruebas para ellos.

Los test organizados por La Liga, con el consentimiento del Consejo Superior de Deportes (CSD), a sus cuarenta y dos clubes han detectado hasta ahora, después de la primera oleada de test, cinco casos positivos por coronavirus, todos asintomáticos, de los que no se reveló su identidad. Si lo confirmaron Joel, portero del Betis, y Lodi, del Atlético, ambos con el virus activo.

Por su parte, Karlos Arguiñano, uno de los cocineros más famosos del país ha aprovechado su programa ‘Cocina Abierta’ de este 11 de mayo de 2020 para comentar el asunto, y de paso ha dejado su opinión, para nada positiva. Para el cocinero es un país «de tercera» que se hagan test antes «al fútbol que a los sanitarios». «Me tiene revuelto esto, os lo digo de verdad», ha confesado. «Os lo digo de verdad. Todo somos amantes el deporte, pero un poquito de por favor«, ha concluido Arguiñano mientras estaba cocinando.

El comentario del cocinero ha despertado una polémica en Twitter y ha recibido tanto críticas como apoyos por parte de los usuarios de la red social.

#CocinaAbierta creo Sr. Arguiñano que no es así exactamente lo de los PCR a los futbolistas. No es, según ley y yo así lo he entendido un análisis generalizado. Mucho cuidadito, xfa, con este tipo de comentarios que, aún pudiendo ser verdad, pueden hacer mucho daño. Gracias

— Jose Antonio (@jamvajose) May 11, 2020