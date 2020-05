Un periodista «supremacista» de la TV3 se mofa del acento andaluz y ridiculiza a Velázquez

No es la primera vez que ocurre en los últimos días.

Hace escasas fechas, el presentador Roberto Leal y Pablo Motos protagonizaban una viral conversación a cuenta de la cuestionable pregunta por parte del presentador de ‘El Hormiguero’ de si «suavizaría» o «dejaría» el acento andaluz de cara a su nueva etapa en ‘Pasalapabra’.

Al parecer, criticar lo andaluz está de moda y ahora viene un nuevo ejemplo, más miserable si cabe.

El nuevo ataque a Andalucía llega desde las filas, subvencionadas por la Generalitat, de TV3.

Allí, un tal Jair Domínguez, colaborador del programa ‘Está pasando’, que según varias informaciones es uno de los más polémicos de la televisión pública catalana, ha escrito un tuit donde se burla de la forma de hablar de los andaluces y para ello utiliza a uno de los pintores españoles más ilustres, el sevillano Diego Velázquez.

El tal Domínguez, que a simple vista no parece gran cosa, utiliza un soberbio catalán -intuimos, aunque su sapiencia a la hora de utilizar esa lengua importa poco- para escribir la siguiente mamarrachada: “no puedo evitar pensar que Velázquez, genio de genios, precursor de todo e inventor del impresionismo 200 años antes de tiempo, cuando hablaba he be like ‘ke paza illo ole ole ke arte mi arma’”.

No puc evitar pensar que Velázquez, geni de genis, precursor de tot i inventor de l’impressionisme 200 anys abans d’hora, quan parlava he be like “ke paza illo ole ole ke arte mi arma”. — Jair Dominguez (@sempresaludava) May 5, 2020

El chorreo que le cayó en Twitter fue de órdago: «racista», «supremacista», «mononeuronal…».

Mira’t que tens una mica de classisme i racisme a la cara. — Anubis 🔻 (@anubispolitico) May 6, 2020

Domínguez… De los Domínguez de Hostalric o de los Domínguez de Solsona? 😂😂😂😂😂😂😂 — Emma en casita +=+= (@Emma_Marug) May 6, 2020

Jair , piensas hijo? Cuantas veces al dia?

Pues reza dos padrenuestros y dos avemarias. — K. Azcona (@txonies) May 6, 2020