Carlota, violada en Gran Hermano, hunde a Jorge Javier Vázquez: intenta comprar su silencio

Carlota Prado, la concursante de Gran Hermano Revolution que denunció haber sufrido abusos sexuales dentro de su edición en Telecinco y presentado por Jorge Javier Vázquez, acaba de publicar su primera canción, que ha dejado impactados a todos sus seguidores, ya que todo indica a que está dedicada al suceso vivido en el reality de Telecinco.

El título del sencillo no deja lugar a dudas, No, boy (No es no, tío). Se trata de un tema de rap compuesto por ella misma en español para que «lo entienda su tierra natal», según ha explicado en su cuenta de Instagram. «Os invito a escuchar y leer mi primer y no última canción. Paz», ha añadido.

“Un día antes del día de la Madre compuse esto para cantárselo en directo, y así fue. Mi primera canción en español y por supuesto para ella. Es solo la primera parte, pero aprovecho para comunicar varias cosas… Supongo que de alguna manera el inglés me ha servido de puente, ya que algo de inseguridad arrastro en mi interior”, ha explicado.

A raíz de esto, Prado ha confesado que los abogados de la productora de Gran Hermano le han ofrecido 25.000 euros y «una oportunidad de desarrollo profesional».

Resulta sorprendente la oferta, ya que desde el primer minuto Carlota se ha sentido abandonada por la prodcutora y por Telecinco. El propio Jorge Javier Vázquez, que según él es el nuevo líder de la izquierda y aboga por los derechos sociales, jamás ha hablado (ni por supuesto condenado) la agresión sexual que en «su» programa sufría una concursante. Como Jorge Javier tampoco se han pronunciado asosiaciones feministas o entidades públicas como el Instituto de la Mujer.

En esta ocasión, la exconcursante del reality ha querido contestar a Zeppelin públicamente a través de sus redes sociales:

“1. No sé con qué intención, no la he escuchado y no la voy a escuchar, al igual que no quise escuchar la primera oferta de negociación hace meses.

2. La música y el amor me han salvado la vida, y lo hago por amor al arte y porque creo que es muy importante transmitir, ya que sé que se puede ayudar a través de la música

«3. Mi integridad no está en venta. Mi honor aquella noche ya se vendió.

4. Me compadezco, y siento verdadera lástima por todas las personas que intentáis enterrar lo que me pasó y os ruego encarecidamente que repaséis vuestra moralidad. A estas alturas que no me conozcáis es, no menos que curioso”, continúa.

A continuación, tras su rotundo rechazo, la joven ha desvelado el duro trago que ha pasado este tiempo: «Por último, y no menos importante, no os tengo miedo. El miedo lo perdí cuando casi consigo finalmente suicidarme, con pastillas recetadas por mi psiquiatra a raíz de mi paso por vuestro ‘circo romano’, y la que estuvo ahí fue mi madre, no vosotros. No busco venganza, quiero justicia», ha concluido.