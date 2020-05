¿Cuánto cobran los tronistas de ‘Myhyv’ por bolo?: «Los hombres ganan más que las mujeres»

Los rostros conocidos de Mediaset son siempre un robusto objetivo de pubs, clubs, discotecas y todo tipo de salas para atraer a un público deseoso por fotografiarse con los famosos a los que siguen desde casa. Desde concursantes de reality shows como ‘Gran Hermano’ o ‘Supervivientes’, hasta tronistas de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ o personajes populares de la pequeña pantalla, todos son susceptibles de ‘hacer bolos’ en los que visitan eventos de todo tipo para firmar autógrafos y retratarse con los fans.

La granadina que saltara a la fama por su naturalidad en el plató de ‘Myhyv’ asegura que «el mundo de la noche» puede ser «fenomenal y estupendo» o absolutamente desagradable y, de hecho, «se han reído de muchas niñas» en el aspecto económico.

«Una vez me tenían que pagar a las tres de la mañana, pero eran las cinco y aún no me habían dado nada. Yo vi que todas las cajas estaban rebosantes de billetes y, tras preguntar al encargado cuándo me iba a pagar y darme largas, me metí dentro de la barra del bar, arranqué la caja registradora, la cogí, salí con ella debajo del brazo y la metí en el maletero. Fue entonces cuando el tío se sacó el sobre y me pagó», rememora con evidente indignación.