El reality de las Kardashian llega a Netflix: ¿Cuándo podremos verlo?

Tras 18 temporadas en pantalla, el exitoso reality de la vida de las Kardashian (‘Keeping Up With The Kardashians’) llega a Netflix (y esperemos que para quedarse).

La producción de Entertainment Television ha acordado con la plataforma de streaming la emisión de los primeros dos ciclos del apasionante relato diario de las inventoras del contouring y reinas del mundo millenial.

El lanzamiento se producirá el próximo lunes 1 de junio de 2020 y remontará al espectador al año 2007, cuando el formato de telerrealidad difundido en más de 160 países y basado en Kim, Kourtney, Khloé, Kylie y Kendall se estrenara en la pequeña pantalla estadounidense y cambiara radicalmente el rumbo de sus vidas millonarias y vínculos personales.

Llorando como Kim pero de emoción porque las dos primeras temporadas de ‘Keeping up with the Kardashians’ llegan el 1 de junio. ¡BIBLE! pic.twitter.com/uosHss9WVO — Netflix España (@NetflixES) May 6, 2020

Mientras en la actualidad el espacio se prepara para el rodaje de temporada número 19, los usuarios de Netflix podrán disfrutar de unas imágenes en las que la madre de Saint, Psalm, North y Chicago es la protagonista indiscutible, ya que sus hermanas Kylie y Kendall eran todavía unas niñas, y nadie imaginaba la proyección internacional que terminarían adquiriendo.