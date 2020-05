Carmen Lomana echa chispas contra Sánchez y el ‘doctor virus’ Simón: «¡No lo puedo soportar!»

España está cansada de la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. Pedro Sánchez está acordonado, perdiendo cada vez más apoyos ante la administración cargada de mentiras, errores y negligencias que están costando muchas vidas, decenas de miles de infectados y está llevando a la ruina a millones de españoles.

La ‘Revolución de las Cacerolas’ es cada vez más extensa. Miles de españoles se han plantado con un ‘hasta aquí hemos llegado’ exigiendo su dimisión. La supuesta ‘Cayeborroka‘ no es un fenómeno de pijos es el reflejo del hartazgo y la furia de los ciudadanos sea cual sea su condición.

«Estamos en una sociedad de papanatas bastante preocupante»

Carmen Lomana también se ha unido a las críticas contra el Ejecutivo y este 18 de mayo de 2020 en ‘Todo es Mentira’ (Cuatro), espacio presentado por Risto Mejide, ha estallado contra el Gobierno. «Yo estoy que echo chispas contra Sánchez y el ‘doctor virus’ (Fernando Simón) que no lo puedo soportar. El mes de febrero dijo que no iba a pasar nada… ¡eso es de juzgado de guardia! Conozco personas que en enero que ya tuvieron coronavirus. Si eres una eminencia y no lo pareces, todavía peor».

La colaboradora de televisión ha señalado la cantidad de contradicciones en las que ha caído continuamente el Ejecutivo. «Con las mascarilla, los guantes y con a finales de febrero y antes del 8-M decir que aquí no pasaba nada«, ha señalado.

Lomana también ha confesado que está «harta» que se refieran a ella como «pija». «Es como si voy por la calle llamando comunista… Fascista es otra palabra de moda que les encanta, se les llena la boca ¿Esta gente sabrá lo que es el fascismo? estamos en una sociedad de papanatas bastante preocupante ¡Qué reaccionarios!».