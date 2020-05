La ministra de Exteriores chulea a Ana Pastor con la falta de transparencia del Gobierno: «Cada país elige su método»

El Gobierno es menos transparente que nunca en plena pandemia del coronavirus.

La oposición al Ejecutivo de socialistas y comunistas sigue mostrando su desacuerdo con la falta de transparencia de la que hace gala Moncloa. El portal de Transparencia sigue cerrado y y los que mandan se negaron en banda a facilitar el nombre de aquellos expertos que asesoran a Pedro Sánchez y compañía en materia de desescalada.

A este extremo, la ministra de Exteriores Arancha González Laya pareció darle poca importancia. La titular de la cartera de AAEE no se inmutó por las preguntas de la periodista Ana Pastor y zanjó la discusión en ‘El Objetivo‘ de laSexta de esta manera tan poco ortodoxa: «Cada país elige su método», aseveró.

Ana Pastor: Ha mencionado a los expertos, hay muchas quejas con que en España no sepamos quienes son los expertos y quienes asesoran al Gobierno a la hora de pasar de fase. Se han quejado Madrid y Valencia en la falta de transparencia. ¿Qué autocrítica hace el Gobierno habida cuenta que no solo Madrid se queja? ¿Por qué no podemos saber cuales son?

Arancha González Laya: Que se quejen comunidades de distinto signo político demuestra que esto no es un ejercicio político sino técnico. Es un ejercicio con dos anclajes, un anclaje epidemiológico y otro anclaje que es la construcción de capacidades sanitarias. Los criterios están en los documentos de desescalada que aprobó el Gobierno y presentó a la ciudadanía. Hay una discusión constante entre comunidades y a medida que se cumplen con estos requisitos se pasan de fase. Eso va en la dirección de transparencia.

Ana Pastor: Ustedes hablan de esa transparencia. No funciona el portal y las organizaciones que se dedican a ello les dicen que tienen que resolver algunas preguntas: ¿no sabemos quienes son los expertos? ¿no sabemos los criterios, porque la Comunidad valenciana y Madrid aseguran desconocerlos? ¿A qué se deben estas críticas?

Arancha González Laya: Yo diría que cada país elige su método de transparencia. No se puede decir que en España no seamos transparentes porque no se dé el nombre de los funcionarios públicos que evalúan los informes, no me parece que eso no sea transparencia. Son funcionarios. Lo importante es el diálogo que tiene lugar sobre esos criterios que sí son claros y transparentes.