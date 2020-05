El cumpleaños más dramático para Christian Gálvez: la pesadilla personal que nunca imaginó

El diario El País se hace eco de un cumpleaños muy especial porque hace ‘número redondo’, el 40 aniversario del presentador Christian Gálvez, quien es (o fuera) estrella de Mediaset. La prensa relaciona esta señalada fecha para Gálvez con un hecho televisivo que ha cambiado, de momento para mal, su vida: dejar de presentar el famoso y exitoso concurso Pasapalabra.

Es la particular ‘crisis de los cuarenta’ del presentador madrileño. Por ejemplo, señala el diario de Prisa que Pasapalabra era el programa de Christian Gálvez, su seña de identidad, el espacio televisivo por el que siempre será recordado. Más de una década entregando premios y entreteniendo en la pequeña pantalla hasta que Mediaset perdió los derechos del formato por impago.

Ahora se emite en Antena 3 con Roberto Leal al frente, tal y como también les hemos venido contando en Periodista Digital. Según el citado medio, Gálvez no le guarda rencor, como contó el nuevo presentador el día de su estreno en antena: “Me envió un mensaje muy bonito. Me deseó suerte y me dijo que lo iba a hacer fenomenal. Me habló del equipo, que es superbueno. Cruzamos varios mensajes y me dio mucha alegría. Fue un gesto bonito por su parte. Tengo mucho respeto a su trabajo”.

Reseñan que con elegancia y siempre con una sonrisa, Gálvez cierra una etapa cuando cumple los 40 años. Los celebra este martes confinado en su casa, junto a su esposa, Almudena Cid, su madre y sus suegros. Estos días ha tenido tiempo para ellos y también para trabajar.

Pero no todo son sonrisas, sino más bien todo lo contrario…

Lo que no destaca la información que ofrece El País es que Christian ha sido totalmente relegado en Telecinco. Mediaset reaccionaba a la pérdida del concurso de las tardes emitiendo una especie de ‘microespacio’ dentro de Sálvame que bautizaron como La Tira. Un caro engendro televisivo (Paolo Vasile se apresuraba a subirle el sueldo para que no cayera en la tentación de fichar por Atresmedia) que no ha cuajado.

Quizás por ello, y con la excusa del estado de alarma y el confinamiento a causa del coronavirus, Mediaset fulminaba de la parrilla el semi-concurso de Christian Gálvez, pero mantenía el plató lleno de colaboradores del programa que presentan Jorge Javier Vázquez… así que no era cosa de la Covid-19

Ahora, destaca el diario madrileño, como otras muchas celebridades ha creado su propio programa de entrevistas mediante videollamada, por el que han pasado caras conocidas, como María Castro, Santi Rodríguez y Vanesa Romero. Famosos a los que ha ido conociendo a lo largo de su trayectoria en Pasapalabra.