Desconcierto mayúsculo de Ortega Cano tras las desgarradoras palabras de Ana María Aldón

Unas horas antes de que Ortega Cano entrara en ‘Sálvame’ (Telecinco) para relatar cómo vivió el doloroso paso de Ana María Aldón por ‘El puente de las emociones’ en ‘Supervivientes 2020’, hacía lo propio en ‘Ya es mediodía’, donde describió con pelos y señales su primera reacción al escuchar los complicados episodios de malos tratos padecidos por su suegra a manos del padre de su esposa cuando ella era solo una niña.

«Yo no era conocedor de esta historia; en algún momento me ha comentado cosas sueltas, pero no de esa manera… Nunca habíamos entrado en detalles, son cosas muy duras que deben salir de ella. La audiencia estaba impresionada, pero yo también”, aseguraba el padre de Gloria Camila ante la atenta mirada de Sonsoles Ónega, Miguel Ángel Nicolás y Rosa Benito.

Una crónica «absolutamente desgarradora» que solo fue capaz de «sacarle» su experiencia en Honduras, y que el diestro califica como «impresionante» y «muy fuerte», pese a que aún no alcance a compender cómo ha sido capaz de hacerlo público.

«Hay cosas que son para quedártelas para siempre, pero yo espero que, al menos, se haya quitado esa mochila», confesaba, al tiempo que apuntaba que se quedó «en shock» durante el directo.

Con la idea de restar rigidez y tensión al momento televisivo que a todos nos puso «las emociones a flor de piel», Ortega Cano bromeó con el ‘tema cuchillo’ sugiriendo que «a ver si me va a tocar a mí», no sin antes puntualizar que lo más fundamental es que «ella tiene mucha personalidad» y «me me alegro de que se haya quedado tranquila, pues en la vida todos tenemos algo que perdonar”.

En cuanto al regreso a España de la concursante, su marido no quiso mojarse sobre si irá «a recibirla en plató» o no, «porque estamos confinados y no puedo expresar mis planes aún».