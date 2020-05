Los vetos y las condiciones económicas de Diego Matamoros si entrara al nuevo reality de Telecinco

Mientras Mediaset se prepara para estrenar ‘La casa fuerte’, su nuevo reality show presentado por Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega (y producido en colaboración con Bulldog TV) cuyos protagonistas serán varias parejas de famosos confinadas en una villa, Diego Matamoros ha compartido un vídeo en Mtmad del que podemos sacar llamativas conclusiones. El hijo del colaborador de ‘Sálvame’ está dispuesto a participar en un reality, eso sí, puntualiza que «tendría que mirar mucho las condiciones, y si me compensa económicamente».

«Sinceramente, este es el año en que me veo con más fuerzas. Mi problema era estar encerrado, pero ahora, después de dos meses solo, me como el mundo. Da igual si me encierran con cuatro chalados o con gente divertida que me puedo llevar bien, lo peor es estar solo y morirte del aburrimiento; pero, después de todo esto, la respuesta en sí«, reconoce en el clip en el que deja entrever que su presencia en un show de telerrealidad es «algo que podría cumplirse» más pronto que tarde.

Su idea es formar parte de algo «donde haya cámaras 24 horas y haya fiestas y discusiones, para que me conozcáis bien», algo antagónico a ‘Supervivientes’ (que ha tildado de «mamoneo»). Asegura que, en cuanto a sus cláusulas, «no vetaría a nadie», puesto que no tiene «ningún miedo, ni ningún problema» en coincidir con nadie (ni siquiera con la «parejitas feliz»), porque «tengo suficientes armas como para llevarme por delante a quien sea».

«De mí podríais esperar mucho humor y amor, junto a mala hostia y jugueteo de televisión, pero sobre todo que sepáis como soy de verdad. Mi filosofía de vida es reírme de mí mismo y, en caso de entrar con pareja, no haría ‘cosas'», admite.

Aunque expone que «podría enamorarse» dentro del formato, reconoce que si «tuviese a alguien fuera, bloquearía todo sentimiento posible porque lo he pasado mal, a mí me destrozó (la relación entre Estela y Kiko en ‘GH VIP 7’)». En cuanto al sexo, confiesa que «no lo haría, es too much«.