Colosal bofetón de Ana Rosa Quintana al ministro Marlaska: «Descanse en paz Montesquieu»

Ana Rosa Quintana no aguanta más. La presentadora, in crescendo en las últimas semanas, ha terminado por mostrar cada día desde Telecinco su descontento descomunal con el Gobierno de Pedro Sánchez y demás ministros. Prácticamente, a palo por día, la comunicadora no ha dejado títere con cabeza, y no iba a ser menos este 26 de mayo de 2020.

La última chispa en encender la gasolina, el cese fulminante del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, a manos del ministro Marlaska, por querer investigar más allá de donde el Gobierno pretendía…

El palo de Ana Rosa resuena aún en La Moncloa, y más tratándose de dos protagonistas, la presentadora y el ministro que, hasta la fecha, tenían una muy buena relación: