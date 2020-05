Un periodista de laSexta oculta su micrófono para informar ‘de extranjis’ en la playa y es agredido con un palo

Surrealismo en la playa de La Concha de San Sebastián en la conexión que hacía ‘Más vale tarde’ con su reportero este 27 de mayo de 2020.

El periodista Miguel Ángel Ambrosio decidió iniciar la conexión con Mamen Mendizábal a través de un walkie talkie, y no con su micrófono reglamentario, para no llamar la atención de los cientos de bañistas que permanecían en la playa cuando no se podía.

Ambrosio estaba explicando que a esa hora la playa ya debería estar vacía porque los accesos están prohibidos desde dos horas antes y dos horas después de pleamar, lo que provoca que el espacio de arena quede muy reducido, así que el Ayuntamiento optó por esa medida para evitar aglomeraciones.

En ese momento, aparece un joven en bañador y con un palo ha intentado agredir al reportero: «Lárgate de aquí, ¿qué haces?, que te vayas, hijo de puta».

La presentadora de ‘Más vale tarde’ se quedaba de una pieza: «Es vergonzoso, qué barbaridad, un intento de agresión por tratar de contar lo que está pasando»

«Tenemos aquí a un intelectual», se burla Ambrosio, que intenta seguir con su narración.

El hombre del palo hace por seguir con su acoso y el cámara, entre una atropellada narración de Mendizábal, acaba por dejar sus utensilios en el suelo para acudir en auxilio de Ambrosio.

Cuando llega, parece que Ambrosio ha volteado la situación porque el palo lo tiene él y el bañista, ante la presencia de la cámara, opta por marcharse. Más periodismo.