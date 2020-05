Rosa María Mateo: «El Consejo de Informativos ya no denuncia manipulación, pero no los tengo amordazados porque no se dejan»

Desde que la administradora única cada día menos provisional, Rosa María Mateo, llegara al cargo, los otrora siempre combativos del Consejo de Informativos dejaron de dar guerra.

Una actitud sorprendente. La última etapa de José Antonio Sánchez, con Mariano Rajoy todavía en La Moncloa, se saldó con la eterna protesta cada último día laborable de la semana, los conocidos como ‘Viernes Negros’.

Mateo llegó a RTVE (cuidado con traducir como Radio Televisión Espantosa) avalada por PSOE y Podemos, en una designación que se saldó sin vencedores ni vencidos, ya que ni Sánchez ni Iglesias consiguieron colocar a sus primeros espadas, entre los que se sospechaba que figuraban figuras tan poco neutrales como Arsenio Escolar y Ana Pardo de Vera.

Ambos partidos los vendieron como una llegada provisional en el cargo de administradora única. Pues la ‘provisionalidad‘ va para dos años. Llegó en julio de 2018.

Nada más llegar al cargo, Mateo compró ‘paz social’ a cambio de tratar bien al Consejo de Informativos, muñidores de esas jornadas, que día tras día daba la tabarra con los escándalos de manipulación del PP.

Colocó a Xabier Fortes, auténtico hombre fuerte en la sombra del CdI, el mismo que se paseaba por laSexta hablando mal de su empresa, en ‘Los Desayunos’. A cambio, dos años de silencio. Cuando ya ha controlado o cree controlar la situación, llegó el momento de desembarazarse de Fortes, al que le quitan de las mañanas, pero le consuelan con un regreso a las noches.

En ese contexto, resulta llamativo la frase que la Plataforma crítica con ella y con su gestión ‘TVE Libre’ le cazó en su nueva comparecencia en la comisión del control parlamentario del Senado:

«El Consejo de Informativos ya no denuncia manipulación pero no los tengo amordazados porque no se dejan»