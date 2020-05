La presentadora Raquel Martínez provoca un terremoto en TVE con una rajada sobre los planes económicos de Pedro Sánchez

Va sobrada de agallas y de esperar que no tenga consecuencias funestas para su futuro laboral.

Porque, y esta es la gran verdad que se sustancia, lo que ha hecho Raquel Martínez, presentadora del Canal 24 Horas de RTVE, tiene su mérito en función de quienes manejan los designios de RTVE.

La periodista de la televisión administrada por Rosa María Mateo subía a su cuenta de Twitter un mensaje en el que con mucha carga de ironía y acidez criticaba las nuevas medidas económicas del Gobierno, un plan que, visto lo visto, irá como siempre contra el sufrido trabajador, es decir a soportar la carga impositiva que propone la ministra de Economía Nadia Calviño.

Así se expresaba Martínez en su timeline de la red del pajarito azul:

— Raquel Martínez (@RaquelMtnez_tv) May 29, 2020

Tranquilo, que esto sólo va afectar a las multinacionales y a los insultantemente ricos 💰💰💰 Tú no te vas ni a enterar https://t.co/xSoedW0nTS

Las reacciones a las palabras de la periodista de TVE no se hicieron esperar y muchas de ellas fueron de elogio y respaldo a un gesto que entendieron de valentía, especialmente por trabajar en la cadena gubernamental y a sabiendas de como se las gastan cuando alguien de la casa no es de la cuerda:

— CESAR MONTESINOS GAR (@CESMONGAR) May 30, 2020

— luis alberto garcia (@luisone2012) May 30, 2020

— Rafa Merín (@RafaMerinPelaez) May 29, 2020

Admiro tu valor al opinar libremente trabajando donde lo haces. Me animas a seguir aportando mi minúsculo grano de arena. Muchas gracias.

He tenido que fijarme para ver que realmente eras tú. No me lo creía. Olé tus ovarios.

— George Kaplan (@Kaplan_GV) May 30, 2020