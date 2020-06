Crónica de una masacre anunciada: Rosa María Mateo y Enric Hernández purgan a los corresponsales más respetados de TVE

Una masacre. Los cambios en TVE se están convirtiendo en la comidilla de todo el espectro catódico. Si hasta ahora estaban cayendo los presentadores de los programas de la franja matinal –Xabier Fortes, María Casado, Máximo Huerta-, la purga impuesta por la administradora única cada día menos provisional Rosa María Mateo y ejecutada por el ‘superdirector’ Enric Hernández se extiende a las corresponsalías extranjeras.

El primero en manifestarse fue José Ramón Patterson, hasta ahora corresponsal del ente público en Bruselas.

Toca repliegue. Me comunican que en agosto cesaré como corresponsal de TVE en Bruselas tras 5 años muy gratificantes. Quedan tres meses para hacer la «desescalada» y alguno más para, como Diocleciano, dedicarme a mis coles. Tras 42 años de profesión y 36 en RTVE, va siendo hora.

El veterano corresponsal hablaba con sinceridad de su cese pero sacaba toda la artillería cuando tenía que comentar otra sorprendente destitución, la de Miguel Ángel Idígoras de la corresponsalía de Londres: «Sin palabras. Idígoras es el mejor y su relevo a cuatro meses del Brexit me parece inoportuno y empresarialmente erróneo. En resumen, una estupidez. Es “Marca TVE”: es él quien prestigia a la empresa, no al revés.»

