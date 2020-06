Jorge Javier Vázquez ‘fuerza’ el despedido de una histórica de Telecinco porque “no es roja”

“Este programa es de rojos y maricones”, decía Jorge Javier Vázquez en pleno directo durante una de sus explosiones de ira en Sálvame al comprobar que sus ideales prosocialistas no son los únicos.

La maleducada bronca del presentador estrella de Mediaset a uno de sus colaboradores, que tan solo había cuestionado la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus, se convertía en una declaración de intenciones: el pensamiento único en los programas presentados por Jorge Javier. O estás con él o lo contrario es ‘la guerra’.

Y ahora todas las miradas apuntan hacia una colaboradora histórica de la cadena, Lydia Lozano, alejada de la ideología prosocialista y de izquierda radical de Jorge Javier, quien ahora sufre una suerte de persecución por parte de su programa y de la dirección de La Fábrica de la Tele.

Lozano, que evita pronunciarse políticamente pero también respaldar el ‘pensamiento único’ de Vázquez, está siendo ‘acosada’ con una vieja historia periodística que ahora le vuelve a atormentar por culpa de Sálvame, que ha recuperado incomprensiblemente el incidente: el caso de Ylenia Carrisi.

Las cosas entre Lozano y sus compañeros no marchan muy bien. El regreso del tema Ylenia ha puesto contra las cuerdas a la periodista que, rota de dolor, ha dicho basta.

Tras pasar una amarga tarde en Sálvame, donde se le está haciendo la vida imposible, Lydia tomaba la decisión de marcharse a casa tras protagonizar un nuevo enfrentamiento con Mila Ximénez en La última cena. Mientras Mila hablaba con la chef Begoña Rodrigo se le escapaba que Lydia tiene guionizados sus lloros.

«Me parece muy feo que lo diga una persona que está trabajando aquí. Que están escaletados me parece lo más feo que me han dicho en mi vida», aseguraba Lozano.

Una bronca que fue aumentando de nivel y que terminaba con la huida de Lydia Lozano del plató: »

Yo no hago numeritos, por eso ahora me voy a mi casa. Cuando digo que me voy, me voy. Como esta noche».