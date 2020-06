‘Ya es mediodía’ se suma al desafortunado azote de ‘Sálvame’ a Anabel Pantoja

View this post on Instagram

Pues si, él me aguanta, en lo bueno y en lo malo (y nunca mejor dicho). Cuando estoy mala como una auténtica perra me va a comprar a la farmacia, está pendiente de que me lo tome todo. Cuando tengo un problema, él me lo soluciona o intenta ayudarme a solucionarlo. Cuando tengo frío me tapa, cuando me duelen los pies me da un masaje, si se me antoja un polvito uruguayo, él va a buscármelo. Sinceramente, dí con un ángel. @omar_sancheze33 Siento ser tan necia cuando no debo serlo. 🖤