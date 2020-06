«Engloban todo lo que no quiero ser en la vida»: Susana Molina carga contra Sofía Suescun y Oriana Marzoli

El programa en directo vía Instagram de Carmen Alcayde ‘Hello Carmen’ aterriza cada miércoles en la plataforma para amenizar el confinamiento de miles de personas, al tiempo que permite a su público empaparse de actualidad televisiva. La que fuera presentadora de ‘Aquí hay tomate’ ha acogido en la primera entrega del mes de junio de 2020 a algunos de los rostros más populares de ‘La isla de las tentaciones’, entre quienes ha sobresalido la presencia de Susana Molina.

La ex de Gonzalo Montoya, que era definida por la periodista como «una niña ideal, vergonzosa pero real y sin defectos visibles», se ha enfrentado a las atrevidas cuestiones de Alcayde con una sonrisa y ha respondido a todas ellas sin tapujos ni filtros. Aunque no ha querido involucrar a Cepeda (con quien se rumorea que mantuvo una relación sentimental), sí se ha mojado en lo que a sus compañeras de Mtmad se refiere. En concreto, ha hecho alusión a un vídeo en el que Diego Matamoros confesaba que, en caso de tener que elegir entre ella, Oriana Marzoli y Sofía Suescun, la escogería a ella como pareja estable.

A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) on Jun 3, 2020 at 5:04am PDT

View this post on Instagram

«Me estaba comparando con Oriana y Sofía Suescun. (…) No tenemos nada que ver ninguna, aunque Oriana no me cae bien; entiendo que si tuviera que elegir a una como novia, me eligiera a mí», ha explicado en el live.