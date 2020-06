Palo de Ana Rosa a Palomera por ser muy pelma defendiendo ‘el 8-M del coronavirus’: «Algunos no fuimos porque ya lo sabíamos»

El intento de blanqueo de la manifestación del 8-M de 2020, que nunca se debió celebrar y que será un punto negro gigantesco en la gestión del coronavirus por parte del Gobierno, no tiene límites.

Así trató de hacerlo este 5 de junio de 2020 en Telecinco la tertuliana fan del Ejecutivo, Esther Palomera, pero se encontró con un hueso, la propia presentadora del espacio, Ana Rosa Quintana. Y es que no cuela la versión de la periodista que es la versión trasnochada de la ministra de Igualdad que se descubrió en un vídeo filtrado.

Palomera: El recorrido judicial de esta crisis sanitaria no ha hecho más que empezar, y va a tener muchos planos. Pero respecto al 8-M, hay una especial fijación; yo puedo admitir que fue una decisión política equivocada pero que haya un dolo en esa decisión hay un largo camino por recorrer… Vincular el 8-M con el número de fallecidos…

Ana Rosa: No, por ahí, no…

Palomera: Qué casualidad que de todos los eventos de ese fin de semana solo está judicializado el 8-M.

Ana Rosa: Perdona, Esther, no se tendría que haber celebrado ningún acto, pero tampoco porque tú digas que el 8-M no se debería haber celebrado, ¿no eres antifeminista tampoco no? Y el único acto que convocó el Gobierno fue el 8-M.

Palomera: Todos sabemos a posteriori que aquello fue una decisión política equivocada, pero en aquellos días no lo dijimos.

Ana Rosa: Oye, unos no lo dirían, otros sí lo dijimos. Unos no fuimos, y otros sí fuisteis.

Palomera: Bueno Ana, solo faltaba.

Ana Rosa: Pues ya está. Y hay mucha gente que no fue.