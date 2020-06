Los de ‘OT’ homenajean a un muerto en EEUU pero ni mención a los 46.000 fallecidos en España

Millares de personalidades de alrededor del globo se han solidarizado con el asesinato de George Floyd a manos de la policía de la ciudad de Minneapolis, originando una ingente oleada de protestas antirracistas y a favor de los derechos civiles que se compendian en el movimiento ‘Black Lives Matter’ (‘Las Vidas Negras Importan’).

De entre todas ellas, en la pequeña pantalla española llamó especialmente la atención un gesto que se producía el miércoles 3 de junio de 2020 durante la gala de ‘Operación Triunfo’ (TVE): los finalistas de la academia más famosa interpretaban la mítica canción de Abba ‘Lay all your love on me’ y, cuando se aproximaba el final, todos se agacharon, hincando la rodilla izquierda en el suelo, en señal de condena contra el homicidio de Floyd.

El gesto de los concursantes de #OT2020 como protesta por la muerte de George Floyd #OTGala12 https://t.co/8OZoVvISXo — TVE (@tve_tve) June 3, 2020

Si bien es plausible un guiño tan representativo y empático a nivel mundial, la responsabilidad y acción social debería ser el denominador común de cada contenido que la Televisión Estatal ofreciera, de tal forma que olvidar y callar ante las miles de muertes que en España se han producido en los meses de emergencia sanitaria por la crisis del coronavirus es, cuanto menos, estremecedor e inquietante.

Muy bien que #OTGala12 haya tenido un gesto por George Floyd, pero en medio de una pandemia mundial donde más de 46.000 muertos en España no han tenido ni un gesto. Es verdad que son temas diferentes, pero primero miro por los mios y después por los demás. — Óscar Vera (@oscarrrvera) June 3, 2020

@OT_Oficial #CanalOT4J #OTGala12 el homenaje para Floyd me parece maravilloso y necesario. Pero que digo yo que igual podíais tener un gesto también con las decenas de miles de fallecidos por COVID en nuestro país. Igual. — Flav2020 (@OT202065006141) June 4, 2020

La cadena de Rosa María Mateo se halla en pleno proceso de remodelación matinal, pero no olvida la trascendencia que pogramas como este tienen en lo que se refiere a impulsar audiencias. Y, aunque parece que este detalle ha calado hondo en buena parte de su público, existe un sector que se pregunta dónde quedó el compromiso y rigor (que debería ser indispensable en RTVE) y hasta qué punto les es favorable la omisión de una realidad que tan cerca toca a todos.

El presentador de ‘Cuarto Milenio’, Iker Jiménez, tampoco ha eludido el asunto y, dos días después de reflexionar profundamente sobre ello, ha apuntado que «está teledirigido», pues «es como a arrimarse a algo que está muy bien, pero…».

«Que tampoco nos (a él y a su mujer) metan en líos, porque luego va a salir «Iker Jiménez: “Le parece fatal OT”, pero no es OT”, apuntaba durante el programa de ‘Milenio Live’ el viernes 5 de junio de 2020 después de que una espectadora preguntara a ambos por su opinión sobre el tema.

Por su parte, Carmen Porter explicaba que «me parece fatal, pues es algo de cara a la galería que tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer…”, más todavía en una plataforma en la que no se ha hecho ningún tipo de ofrenda a las víctimas del COVID-19.