Irene Montero miente como una bellaca: «Fui con mi hija al 8-M, eso demuestra que no teníamos la información actual sobre el coronavirus»

Un ejercicio de contorsionismo que ni los del Circo del Sol.

Irene Montero, la ministra de Igualdad del Gobierno de España, fue entrevistada en ‘laSexta Noche‘ el 6 de junio de 2020 y, evidentemente, salió a colación el famoso vídeo filtrado donde antes de una entrevista en la ETB reconoce que la bajada en las cifras de participación en la manifestación del 8-M se debió al temor de contagios por el coronavirus.

El problema es que mientras se reproducía una y otra vez el pasaje con sus declaraciones ‘off the record’, la titular ministerial quiso venderle a Iñaki López y a la audiencia del programa que ella desconocía el peligro que se cernía sobre la población española y más en concreto el riesgo al que se exponían las mujeres que acudieron a esa gran movilización en la capital de España ese infausto 8 de marzo de 2020.

El caso de la disparidad entre el vídeo y sus propias declaraciones al presentador de ‘laSexta Noche’ era de libro, pero aún así no tuvo empacho en tratar de intoxicar a la audiencia con una gran mentira y, lo más grave de todo, agarrarse a un argumento tan falaz como el que acudió con su hija y que, de haber sabido los peligros reales, no lo hubiese hecho, lo que demostraba que nadie tenía las informaciones que actualmente se tienen sobre el coronavirus.

Irene Montero tira de una falacia miserable, usar a su propia hija para justificar que ella no sabía nada de los riesgos del Covid-19 en la feminazi marcha del 8-M pic.twitter.com/dKjdV7KqgF

Cuando López le puso el vídeo de esas afirmaciones fuera de cámara, aunque quedasen grabadas, a la periodista de la televisión autonómica vasca, Irene Montero, sin que le temblase un solo músculo de la cara, espetó que:

Yo creo que a día de hoy, con la información que ya tenemos, hay una evidencia y es que en ese momento, pero ya no solo en la primera semana de marzo, sino que también los expertos nos están diciendo que desde mediados de febrero, por tanto, si hubiéramos tenido esa información, si los expertos hubiesen tenido esa información, no solamente no se hubieran producido eventos multitudinarios, desde movilizaciones hasta eventos de partidos políticos o eventos culturales, incluso se hubieran visto afectados los propios desplazamientos en transporte público en Metro y autobús, las concentraciones de personas en el día a día del trabajo, porque ahora sabemos por los expertos que el virus se transmite más en espacios cerrados que en espacios abiertos.