Alfonso Merlos y Alexia Rivas, de show de la cuarentena a cargante a más no poder: ¿Por qué su romance ya no despierta nada?

Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, y, como diría Alejandro Sanz en ‘Corazón Partío’, «sé que después de ti, después de ti no hay nada». Eso es precisamente lo que piensa Alexia Rivas sobre su relación con Alfonso Merlos, quien resta envergadura a todo lo que no tenga que ver con su amor.

«Nada más importa», ha escrito la periodista en Instagram acompañando al primer posado juntos que comparten desde que estallara el ‘Merlos Place’.

Y, desde luego, todo apunta a que esa afirmación se materializa por momentos: su vínculo parece estar por encima de todo, incluido el encanto y sus respectivos futuros profesionales.

El que fuera hace semanas el show de la temporada capaz de amenizar el confinamiento a media España se ha quedado en un mero bluff cargante y empalagoso que ya no despierta ningún tipo de interés. Pero la ‘culpa’ no es solo de los dos protagonistas del vídeo: el fichaje de Marta López en Telecinco exprimió a más no poder asunto (en ‘Sálvame’, ‘Sábado Deluxe’, Ya es mediodía’ y ‘Viva la vida’) y, poco tiempo después, aparecieron los primeros engaños de José Antonio Avilés, dando pie a un nuevo ‘caso’ que aparcó en gran medida el anterior.

Es por ello, que el hecho de que ahora su apego se haya estabilizado (por fin) y vaya sobre ruedas (lo cual vemos en los comentarios y las fotos que se dedican) no sorprende, impresiona o sobresale de ningún modo. ¡Quién lo habría dicho hace escasos dos meses!

Sea como fuere, y a juzgar por sus entrañables posts, ya no les importa presumir de lo suyo y de lo que está por venir.