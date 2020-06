Mateo cava un poco más su tumba profesional: RTVE emite el funeral de George Floyd mientras esconde a los más de 40.000 muertos en España por el Covid-19

España, decenas de miles de muertos por el coronavirus, y no merecen la atención de RTVE.

Minneapolis (Estados Unidos), muerte del afroamericano George Floyd, y la plataforma mediática de Rosa María Mateo corre rauda y veloz a cubrir, aunque sea en streaming, su funeral.

Cierto es que cada vez cava más su tumba profesional la administradora única y cada vez menos provisional de la Radiotelevisión Española a la que, en un brillante y acertado lapsus, autodefinió como «Televisión Espantosa».

Nadie ha entendido la decisión de RTVE de darle bombo y platillo a las exequias fúnebres por George Floyd mientras en España se han producido decenas de miles de fallecidos por el Covid-19 y siempre que le ha sido posible ha tratado de minimizar las cifras y ocultar la dramática situación que se generaba en esas semanas de marzo y las primeras de abril de 2020.

Porque, no nos engañemos, en TVE ha habido una consigna clara, no ahondar en los muertos por coronavirus y, si bien es cierto que al final las cifras no se pueden tapar, sí que es un ejercicio de hábil manipulación evitar que al espectador le lleguen imágenes crudas.

Y si no que se lo digan al defenestrado presentador de ‘Los Desayunos de TVE’, Xabier Fortes, al que le quedan dos cafés antes de volver al Canal 24 Horas, quien ocultó perfectamente la imagen de portada que llevaba El Mundo cuando sacó la imagen descarnada de los ataúdes dispuestos como cajas de almacén en el Palacio de Hielo, un centro comercial en el Noreste de Madrid.

Por eso no es de extrañar el recital de palos que se llevó Rosa María Mateo después de que pusiese RTVE al servicio de una causa concreta, la de George Floyd, curiosamente muy jaleada por la izquierda, a la par que se siguen evitando en España las estampas de familias rotas por la pérdida de vidas a consecuencia del coronavirus.

🔴 DIRECTO | Funeral de George Floyd en la ciudad de Houston, Texas.https://t.co/0n9S9UXexh https://t.co/72A4rRB9Cw — 24h (@24h_tve) June 9, 2020

Las reacciones no se hicieron esperar, y además con toda la razón del mundo:

Pero de los 44.000 MUERTOS en España la @rtve no ha enseñado ni un solo funeral, no se conoce sus historias, ni se va a sus familiares. TVE la mantenemos todos pero no es de todos, jamás ha tenido tanto SECTARISMO como ahora. — Tribuno Económico (@Tribunolibre) June 9, 2020

No hemos visto ni un funeral de los fallecidos por coronavirus en España pero el del negro americano hasta en la sopa. — Javi RVR🇪🇸 (@javid_81_) June 9, 2020

Retransmitiendo en directo desde Houston el funeral de un desconocido no puede taparlos 40.000 muertos del gobierno de la pandemia de Sanchez e Iglesias… Cierre de TVE ya! — Huracán Esp ن ✞ ❌ (@nervionhurrican) June 9, 2020

Lo vuestro ya NO tiene nombre.

El funeral de ese norteamericano sí, ¿pero los de los más de 40.000 ESPAÑOLES fallecidos no?

Espero que acabéis todos en el paro. — NoMobileMan (@NoMobileMan1) June 9, 2020

ESCORIA !! Donde están los 44 mil funerales de españoles muertos por covid19 — Pablo🇪🇸💚 (@pablogallegosmo) June 9, 2020