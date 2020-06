Ana Rosa Quintana explota contra los políticos que utilizan a los muertos: «Es repugnante»

Ana Rosa Quintana arrancó este 16 de junio de 2020 como la mayoría de españoles; sin saber lo que va a pasar a partir del próximo día 21 de junio, en el que se acaba el estado de alarma y en el que efectivamente, como aseguró Pedro Sánchez, el Gobierno ya no tiene un plan B para absolutamente nada en relación a los posibles rebrotes del coronavirus.

La pelota recae entonces en los tejados de las Comunidades Autónomas que se quejan amargamente de no tener ninguna directriz para saber cómo actuar. La presentadora de Telecinco, que lleva una época especialmente dura, como corresponde, con el Ejecutivo del dislate de socialistas y podemitas, se rió de la situación por no llorar:

No tenemos plan B. Pedro Sánchez dijo que no había, y no hay. La oposición sigue diciendo que hay que modificar la ley de salud pública por si acaso…