El pitorreo de ‘El Hormiguero’ con ‘Sálvame’ que desató la ira de Pablo Motos: «No volváis a hacerlo»

Tras la clásica e intensa introducción que Pablo Motos ha integrado a ‘El Hormiguero’ de un tiempo a esta parte, la emisión del miércoles 17 de junio de 2020 comenzaba con el turno de entrevistas, en este caso, a Ana Torroja y a Roberto Bautista. Pero antes de que el tenista anunciara que va «a tener un niño el 14 de septiembre» y la cantante hiciera lo propio con el retraso de su gira por España y Latinoamérica, ocurrió algo que hizo poca gracia al presentador.

Trancas y Barrancas echaron mano de la moda de FaceApp (que cambia de sexo a las personas) para integrar su propia versión, basada en «convertirte en animal». Para dar paso a la flamante ingeniosidad de las hormigas más televisivas, se transmitió un clip a modo de cabecera cuyo formato era prácticamente igual al de ‘Sálvame’ (en sus secciones limón, naranja y tomate), uno de los programas de la cadena rival. Además, por si esto no fuera suficiente, lo mezclaron con la carátula del ya extinto ‘Cámbiame’, eso sí, en versión «animal edition» y utilizando el melón como fruta de señuelo (haciendo referencia a las transformaciones de la cabeza).

La reacción del conductor no fue, sin embargo, la esperada, hasta el punto de que terminó prohibiendo la difusión del vídeo.

«Escuchadme, no volváis a poner más esta entrada. No quiero que la pongáis más, ¿estamos de acuerdo?», replicaba el de Requena sin añadir más explicaciones ni justificaciones, tras lo cual recibía la respuesta deseada: «Vale, no la pondremos más veces. Perdona, nos habíamos confundido».