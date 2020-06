Vicente Vallés desvela en Antena 3 la trampa ‘secreta’ que intenta colar el Gobierno Sánchez en la cifra de muertos por coronavirus

Se ha convertido por méritos propios en la pesadilla del Gobierno Sánchez a cuenta de su gestión de la crisis por el coronavirus.

Vicente Vallés, en las noticias de Antena 3, pone prietas las filas del Ejecutivo socialcomunista que lleva varias noches viendo como el presentador no escatima en palos a los expertos que Pedro Sánchez ha puesto al frente para combatir la pandemia.

En la noche del 19 de junio de 2020 quien se llevaba la filípica de Vallés fue el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al que le hacía esta pregunta después de que compareciese en rueda de prensa para retocar ligeramente la cifra de fallecidos en algo más de 28.000 personas, pero muy alejada aún de las que en realidad se manejan, en torno a las 44.000:

A renglón seguido, el presentador del noticiero de las nueve de la noche comenzaba su chorreo subrayando que el Ejecutivo había optado por hacer una criba bastante discutible:

Por tanto el Gobierno solo reconoce a los fallecidos con un test de coronavirus y no a los que tenían síntomas, y esto a pesar de que, como ya adelantó Antena 3 Noticias, a principios de la semana pasada el criterio de la Organización Mundial de la Salud es considerar que una persona ha muerto por coronavirus en un caso Covid-19 probable confirmado. Es decir tanto si se le ha hecho un test como si tuvo los síntomas de la enfermedad, pero no se le hizo un test cuando se conoció esa instrucción de la Organización Mundial de la Salud el Gobierno dijo que cambiaría su criterio para incluir también a los fallecidos sin test.

Acusó al Gobierno de Sánchez de incumplir el anuncio de considerar como muertos por Covid-19 a los que podían presentar síntomas compatibles con el virus:

Eso que anunció el Gobierno la semana pasada no ha ocurrido finalmente, al menos no de momento. El Gobierno se mantiene en su criterio de no incluir a los casos llamados sospechosos, como sí pide la OMS. Solo incluye los casos probados por test.