Jorge Javier Vázquez se pone al servicio de Sánchez y de la siniestra campaña de Moncloa para erosionar a Ayuso

Si querían doblegarla, aún más fuerte. Si buscaban difamarla, pincharon en hueso. Y si pretendían rebajar su figura, mayor perfil político.

En estos convulsos cuatro meses en estado de alarma, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha soportado una campaña de la izquierda tan virulenta cómo no se recuerda.

Pero Isabel Díaz Ayuso no se achanta, demostrando que tiene fuste y ha enfrentado sin complejos todos los ataques.

Por eso será complicado, por no decir imposible, que la líder del PP a nivel regional en Madrid caiga en las provocaciones y en las histerias de todo un falsario como Jorge Javier Vázquez que se ha ‘coronado’ con estas perlas en la revista Lecturas:

Hace algún tiempo pensé que Díaz Ayuso tendría que irse a su casa inmediatamente por alguna metedura de pata, pero desde hace unos días he cambiado de pensamiento. No solo no se va a largar, sino que ganará las próximas elecciones. No sé por qué extraña razón en Madrid gustan estos perfiles tan estrambóticos.