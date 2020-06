Memorable rapapolvo del cómico Ángel Martín a Jorge Javier Vázquez tras su desatinada lección de moral a Belén Esteban

La emisión del ‘Sábado Deluxe’ (Telecinco) del 20 de junio de 2020 fue, sin lugar a dudas, la más agitada de la temporada. Si bien el esperado regreso de Belén Esteban a la pequeña pantalla tras más de tres meses confinada en su domicilio prometía, pocos hubieran presagiado que lo haría por lo que lo hizo. La de San Blas aprovechó su momento al más puro estilo Rosa Benito en ‘Supervivientes 2011’ para hacer una valoración personal sobre cómo se ha vivido y gestionado la emergencia sanitaria del coronavirus en España.

«Me siento avergonzada de todos los políticos de este país», puntualizó, al tiempo que se preguntaba con evidente ironía si «el premio a los sanitarios lo va a recoger Fernando Simón».

Tras admitir haber temido por el estado de salud de marido, que forma parte del personal sanitario, apuntó, muy irritada, que «se ha tenido que pagar las pruebas del COVID-19», algo que, bajo su punto de vista, el Gobierno debería haber tramitado para la totalidad de la población.

«No somos números, somos personas con nombres y apellidos», reflexionó la colaboradora.

Fue después de su extenso y meditado discurso, en el que también ensalzó la labor del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cuando Jorge Javier Vázquez replicaba a su compañera que no le gusta «que se lancen palas de mierda hacia los mismos» y que había recibido mensajes de felicitación de Cristina Cifuentes y Carmen Lomana por sus palabras.

«Has dejado de ser la princesa del pueblo para ser una Cayetana», agregó con sarcasmo, segundos antes de que su interlocutora le agradeciera haberle dejado hablar sin cortes ni interrupciones.

Sin embargo, era entonces cuando el conductor del formato perdía los papeles y exponía que le había parecido «un rollazo y me he evadido».

«Mientras hablabas, he aprovechado para mandar mensajes a unos chorbos…», añadió.

A partir de ese momento, el enfrentamiento se materializó en desatinadas frases del presentador como «estoy hasta el mismísimo de que me digan que esto no lo vivo. Tengo familia que lo está pasando mal y, mis hermanas, ¿de qué coño te piensas que viven? No voy a consentir que me des lecciones de nada, ¿te ha quedado claro?» después de que Belén declarara que sus cercanos lo han pasado verdaderamente mal a raíz de la pandemia.

«¿Te ha quedado claro? Si no, me voy y no continúo tu entrevista», prosiguió Jorge Javier.

Dicho y hecho. El de Badalona salió del plató, dejando a Lydia Lozano al mando de ‘la nave’, y no volvió hasta que finalizó la charla con La Esteban.

Durante los programas de ‘Socialité’ y ‘Viva la vida’ del domingo 21 de junio de 2020 no se habló de otra cosa, y en redes sociales los internautas no cesan en sus opiniones y reacciones al monumental e injustificado enfado del líder de ‘Salvame’. De entre los centenares de comentarios que inundan la órbita virtual, ha sobresalido el del cómico Ángel Martín.