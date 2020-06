Marta López detona contra ‘Ya es mediodía’: «Sois unos capullos, esto ya es humillante»

La sección del ‘Fresh’ del programa del martes 23 de junio de 2020 de ‘Ya es mediodía’ (Telecinco) aterrizaba en la mesa de debate con el «fuerte encontronazo entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez que tiene a España en vilo», tal y como exponía Sonsoles Ónega.

Tras escuchar varios fragmentos de opiniones dispares de Gema López, Kiko Matamoros, Miguel Frigenti, Joaquín Prat e incluso de Ana Rosa referidas a la polémica disputa entre los dos pesos pesados de la cadena, la conductora daba una calurosa bienvenida a Miguel Ángel Nicolás y a Marta López.

Si bien Ónega alertó a los protagonistas del ‘Sábado Deluxe’ del 20 de junio de 2020 de que «la política no puede romper una amistad», era el responsable del espacio de actualidad televisiva y del corazón quien corregía sus palabras apuntando que su rifirrafe no se basó «en un tema político». Aun así, «seguro que lo arreglarán», proseguía ella, que en todo momento trató de restar importancia al conflicto.

Varios minutos después, la dirección del espacio televisivo decidía introducir un vídeo en el que se resumía, echando mano del sentido del humor, la «nueva faceta de Alexia Rivas como influencer«; era entonces cuando la expareja de Alfonso Merlos decidía poner los puntos sobre las íes.

«Sois unos capullos, me presentáis a mi novio (Alfonso Merlos) aquí y luego me deja por otra veinte años más joven que yo, mucho más guapa que yo y, cada vez que vengo al programa, me ponéis imágenes suyas. Esto ya es humillante. ¡Es que es todos los días!», replicaba la colaboradora de forma muy contundente.