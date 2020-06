Lacrimógeno cierre de filas de TVE con Montero tras la denuncia a la concejala de VOX: «¿Sus hijos se dan cuenta de lo que pasa?»

Ha sido decisión de ella sola. En su aparición en ‘Los Desayunos’ ha reconocido que su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias, no ha tenido nada que ver en la denuncia.

Irene Montero ha aprovechado la ‘entrevista’ con Xabier Fortes para explayarse a gusto contra la concejala de VOX en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal.

Según consta, la ministra de Igualdad ha presentado su escrito formal en el Juzgado de Instrucción de Collado Villalba por «coacciones y acoso diario en su domicilio y en las redes sociales».

Según Montero, la militante del partido de Santiago Abascal ha acudido a diario durante el estado de alarma a las inmediaciones de su domicilio, a pesar de estar fuertemente blindado por la Guardia Civil enviada por el ministro de Interior Grande-Marlaska.

Fortes le servía en bandeja el desahogo, al sentir «la situación que estaban sufriendo» tanto su invitada como Iglesias «en su casa», tomando claramente partido a favor de ellos. Decía Montero:

Es una persona que ella misma difunde en las redes que viene a mi casa desde hace más de un mes no por reclamación política, sino porque quiere echarme de mi casa ‘rumbo a Venezuela’.

No es por sus reclamaciones ni por sus opiniones, es porque ella misma quiere que nos vayamos y no va a parar hasta que nos vayamos rumbo a Venezuela así que por eso lo he puesto en conocimiento de la Justicia