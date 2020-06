Pilar Eyre se marcha de ‘Espejo Público’ después de un tosco choque con Fran Rivera en directo: «¡No queremos gente como tú!»

Pilar Eyre es una conocidísima periodista experta en diversos temas sobre todo de farándula, como Casa Real, y este 24 de junio de 2020 participaba del programa ‘Espejo Público’ de Antena3 para hablar de otro rey, Julio Iglesias.

Contaba la veterana que el cantante español ha suspendido lógicamente su gira de conciertos por España debido al dichoso coronavirus que azota al mundo, pero que no le ha venido del todo mal la cancelación:

Inmediatamente, se autocensuraba Eyre: «Perdón he dicho un símil taurino, ¡qué horror! Ya sabéis que soy antitaurina. El problema, es que estaba en el plató Fran Rivera, colaborador habitual del espacio de Griso, torero ya retirado y especialista en polémicas.

Fran saltó a degüello de la entrevistada, dado que Eyre lo citó directamente, iniciando un duelo tremebundo:

Pilar Eyre : Se me han quitado las ganas de seguir hablando compañeros, perdonadme. Se me han quitado las ganas, lo siento, perdonadme.

Pilar Eyre : Qué maleducado, me parece una grosería esto que acabas de decir. Pero bueno no voy a tratar el tema contigo.

Fran Rivera : Lo dices siempre y es una cosa que yo la verdad me alegro que seas tú antitaurina, Pilar. No queremos gente como tú.

Perdonadme, amigos, me encanta entrar en Espejo Público pero en estos momentos no estoy en condiciones de seguir hablando. Lo siento. Os envío un beso.

Ya con Pilar Eyre fuera de plató, Fran Rivera se explicaba:

Yo conozco a Pilar desde hace mil años. He tenido mis encontronazos con ella. Y ha hecho muchos artículos que han hecho mucho daño a mucha gente. Y cada vez que está, no deja de meter la pulla de que es antitaurina, pues yo, que es mi profesión, me siento ofendido y atacado, y sobre todo cuando no es el tema. Y yo estaba calladito.