Todo por la audiencia: la reconciliación ‘impuesta’ de Belén Esteban y Jorge Javier tiene truco

La emisión del ‘Sábado Deluxe’ (Telecinco) del 20 de junio de 2020 fue, sin lugar a dudas, la más agitada de la temporada.

Si bien el deseado regreso de Belén Esteban a la pequeña pantalla tras más de tres meses confinada en su domicilio prometía, pocos hubieran presagiado que lo haría por lo que lo hizo. La de San Blas aprovechó su momento al más puro estilo Rosa Benito en ‘Supervivientes 2011’ para hacer una valoración personal sobre cómo se ha vivido y gestionado la emergencia sanitaria del coronavirus en España. Aquel parecer le costó finalmente el que prometía convertirse en el rifirrafe del verano y se saldó con la salida de un irritado Jorge Javier Vázquez de plató. Pero, tras una semana de crisis, enfrentamientos, muchas dudas y reuniones de urgencia, parece que todo se ha solventado mágicamente y las aguas vuelven a su cauce.

Después de siete días con programas repletos de opiniones y repercusiones vinculadas al asunto, el viernes 26 de junio de 2020 se descubría, a última hora, la identidad del compañero de fogones de la Princesa del Pueblo en ‘La última cena’. Aunque ella llegó a valorar que se podría tratar de Isabel Pantoja o del mismísimo Maluma, finalmente llegaba la sorpresa (o quizá no tanta): su pinche sería el presentador catalán.

Aunque la noticia no sentó especialmente bien a la colaboradora en un inicio, ambos tomaron la postura de unir fuerzas para superar los platos del resto de sus compañeros y sumar la máxima puntuación posible. Croqueta deconstruida, solomillo Wellington y mousse de chocolate con churros fueron las tres creaciones que compusieron el menú que, por lo general, fue muy bien valorado por los allí presentes.

Pero el momento más emotivo llegaba con la proyección de un conmovedor vídeo en el que se resumían los mejores momentos de sus más de dos décadas de amistad.

“Ahora estamos mejor que nunca”, subrayó Jorge Javier haciendo referencia al aspecto físico, mientras su compañera no podía contener la emoción.

Si bien el signatario de ‘Último verano de juventud’ agregó con mucho sentido del humor que Belén «se siente mal por lo del otro día, me lo ha dicho, me quiere pedir perdón», ella negaba que aquello fuera cierto y aseguró no arrepentirse «de nada».

«Son 20 años juntos para lo bueno y para lo malo. Sigo pensando lo del sábado pasado, pero me has facilitado la noche de hoy y me he divertido mucho. Quiero que nos pongan ‘Campanas del amor’ de Mónica Naranjo, que es la canción de Jorge, para que la bailemos todos», terminaba manifestando la estrella de Mediaset.

Dicho y hecho. Los protagonistas de la noche firmaron la paz superando con 2,5 puntos la pasada gala y alcanzando un 18,3% de cuota media de pantalla, siendo líder en su franja de nuevo. Nunca un apaciguamiento había sido tan rentable.