Rosa María Mateo es una mina: tras la perla de «Televisión espantosa» ahora culpa a Zapatero de la ruina en TVE

Llevar dos años como administradora única y provisional de RTVE comienza a pasarle factura.

Rosa María Mateo no está dispuesta a tolerar críticas por su gestión y mucho menos en lo tocante al apartado económico. Y por ello no ha dudado en meterle las cabras en el corral al PSOE en la figura de un expresidente del Gobierno.

La veterana periodista, durante la comisión de control de RTVE en el Senado, fue tajante a la hora de tildar como «error» que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España se eliminase la publicidad en la televisión pública española.

Mateo sostuvo que el modelo de TVE planteado por el expresidente del Gobierno socialista:

Tiene numerosas deficiencias que se han ido acrecentando. Fue un error retirar la publicidad. En 2012 las aportaciones del Estado eran de 1.200 millones, ahora no llegamos a mil millones y debemos modernizarnos, atender nuevos canales, el mundo digital. Bienvenido sea un cambio de la ley audiovisual y pueda volver la publicidad a TVE. Si llega un momento en que haya publicidad en TVE, yo no estaré, pero lo veré desde casa si la vida me lo permite