Nueva cornada de la RTVE de Rosa María Mateo: El veterano Federico Arnás abandona ‘Tendido Cero’

Se ha despedido como lo que es, como un auténtico señor.

Federico Arnás dijo adiós a la audiencias de ‘Tendido Cero‘, en RTVE, después de más de tres lustros en la dirección de este programa taurino y de más de cuatro décadas trabajando en la radio televisión pública.

Aunque Arnás no ha querido hacer sangre, a nadie se le oculta que con Unidas Podemos en el Gobierno Sánchez resultaba cada vez más complejo darle bombo y platillo al mundo de los toros en RTVE, cadena que, por cierto, consintió insultos gruesos a los toreros en el programa ‘Operación Triunfo‘.

De esta manera, Rosa María Mateo, la administradora única y cada vez menos provisional del ente público, vuelve a dar una cornada a su propia televisión dejando o provocando que otro profesional con acreditada experiencia deje la casa.

De hecho, durante el estado de alarma solo se emitió una vez ‘Tendido Cero’. Y es que a la tropa de Pablo Iglesias no le gusta nada el mundo del albero y siempre ha estado por erradicar no solo la información taurina, sino hacer desaparecer directamente las corridas de toros.

El ya expresentador de ‘Tendido Cero’ se dirigía así a su público:

Por supuesto, no faltaron los agradecimientos a quienes durante tanto años han formado parte de su cuadrilla laboral:

Llegado este momento es hora de dar las gracias, sobre todo a tantos y tantos compañeros y grandes profesionales sin los cuales no hubiera llegado hasta aquí. He tenido la suerte de trabajar con los mejores profesionales audiovisuales de España. El agradecimiento es a todos ellos y a ustedes por su aliento en tantas ocasiones. También a los que nos o me han criticado porque de todo se aprende. He tenido la suerte de compaginar mi vocación, que es el periodismo, con mi afición y mi pasión, que es la tauromaquia, y tanto el periodismo como la tauromaquia van a seguir, así que seguro que nos volveremos a encontrar. Hoy, de una manera muy clara, muy rotunda y con mayúsculas, les digo que fue un placer. Muchas gracias.