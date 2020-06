Jaime Peñafiel aprovecha una terrible idiotez para atacar gratuitamente al Rey Felipe en TV

Saben muy bien lo que hacen en la telebasura de cada tarde en Cuatro, de la mano de Risto Mejide, en ‘Todo es mentira’.

Así que este 29 de junio en el que la coa mediática empieza a decaer, se han sacado de la manga a un colaborador eventual del programa, Jaime Peñafiel. Y el veterano periodista especialista en Casa Real no ha perdido la oportunidad de utilizar cualquier excusa para meterle al Rey Felipe VI y de paso, a la Reina Letizia. Y Risto, dando palmas con las orejas a pesar del penoso contenido:

El primer comentario de Peñafiel ya apuntaba maneras de por dónde iba a ir la cuestión. Entraba para criticar algunos aspectos de los Reyes en sus visitas a Canarias, Mallorca y Sevilla en apenas unos días, por supuesto, quejándose de la ausencia de mascarillas en los paseos de los monarcas.

Pero lo mejor estaba por llegar. Sin saber cómo ni por qué, a Peñafiel le parece fatal el ya célebre ‘apóyate en la barra’:

Felipe VI no es como su padre, hasta Letizia le tuvo que decir que se apoyara en la barra de un bar. No sé por qué, si para parecer más chulo. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Recién casada, Letizia va a Palma y se presenta con gafas de sol y fue la Reina Sofía quien le dijo que se las quitara.

Felipe no es campechano como su padre, lo de saludar le cuesta mucho. Es distante, es frío, es triste a más no poder; cuando le he visto en las Tres mil Viviendas… ¡No sé por qué ha ido ahí!