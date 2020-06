Soberbio estacazo para silenciar las mentiras de Podemos en Mediaset: «Monedero, ¡te callas!»

El ‘Caso Dina’ le está sentando como una patada en zona blanda al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, porque suele pasar que los que más transparencia piden son los que menos dan, los que más trapicheos denuncian, los que más tienen.

Así que la oposición política y la parcela mediática están disfrutando este oscuro asunto relacionado con Villarejo y que lo tiene todo: tarjetas SIM calcinadas, ocultación a la Justicia, morbo…

De modo que a Juan Carlos Monedero, el fundador podemita, gurú de su partido en la sombra y amigo del líder, le tocó la papeleta de defenderle en ‘El Programa del verano’ de Telecinco este 30 de junio de 2020. Algo imposible, por otra parte, por lo que Monedero puso en juego otra de sus malas artes: la manipulación. Para defender a su amigo del alma, el tertuliano pretendía leer otra sentencia sobre «un caso idéntico». Tertulia ficción.

Por suerte, las dos periodistas situadas en la mesa estuvieron firmes y rápidas: María Claver, tertuliana, se abalanzó sobre el podemita para no dejarle hablar soltando semejante bobada y la presentadora, Ana Terradillos, terció con una firmeza inusitada: “Monedero, ¡te callas!”

Previamente, Claver le había cantado las cuarenta al podemita por este vergonzante ‘Caso Dina’:

María Claver : Tiene un asunto, que no es el de Inda, una denuncia sobre un supuesto robo de una tarjeta que resulta que el señor perjudicado de las cloacas y del mundo contra él, tenía una tarjetita guardada durante seis meses que se la entrega a la susodicha Dina y calcinada o gratinada… Y parece ser que hay informaciones de los fiscales hacia tu partido… El asunto es feo, pero feo, feo, Monedero.

Cuando le fue a tocar el turno a Monedero, quiso narrar “un caso idéntico” al de Iglesias, y le quitaron de un plumazo la palabra:

María Claver: No me hables de casos idénticos, ¿pero estás de broma? ¡Que dé la cara! El de la casta y las cloacas, ¡que dé la cara!

Monedero: No me interrumpas, ¡no me hagáis trampas!

Ana Terradillos: Sabes lo que pasa, que aquí la que manda es la que en el control, con lo cual, ¡Monedero, te callas!