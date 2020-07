Adara Molinero confirma su relación con Rodri Fuertes y Twitter se vuelca con Gianmarco

La revista Lecturas ha arrancado el mes de julio de 2020 con un bombazo informativo que llega de la mano de Adara Molinero.

La ganadora de ‘GH VIP 7’ ha concedido una entrevista exclusiva en la que confiesa haber «llegado a un acuerdo sobre la custodia de nuestro hijo» con Hugo Sierra, asunto que «siempre le agradecerá» y que le permitirá instalarse de forma definitiva en la capital, «que es lo que quería». Además, ha revelado que la ruptura con Gianmarco Onestini precipitó su acercamiento a Rodri Fuertes (‘Gran Hermano 17’), expareja de Bea Retamal y motivo principal de su separación del italiano, a quien está «conociendo despacio y nos los pasamos súper bien».

Ilusionada, radiante y especialmente esperanzada con su nuevo amor, la influencer ha puesto punto y final a una temporada muy «complicada» para dar paso a una etapa que define como «súper feliz» de la mano del madrileño que, tal y como explica, «ocupa mi corazón».

La información, que se difundía oficialmente este miércoles 1 de julio de 2020, ha tardado pocos minutos en aterrizar en Twitter, plataforma en la que Gianmarco ha ocupado el primer puesto en tendencias. Los internautas han puntualizado que él «hizo que lo que no era cierto, terminara siéndolo»; también hay quien avisa a Rodri de que «para tontear con Gianmarco, dejó a Hugo y para tontear con él, dejó a Gianmarco».

Temes darle la razón a Gianmarco??

A los hecho me remito… Imposible creer en ti y en tus 25mil versiones diferentes…

Y no, si fuera verdad, no lo dirías!! Has mentido mucho, y has perdido toda la credibilidad!!

El único que siempre dijo la verdad fue Gianmarco!! 💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/5N1rUeZftK

— Evitinga 💙🐬💙🐬 (@evitinga) July 1, 2020