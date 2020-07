La humillación que sufrió Diego Matamoros tras su separación de Estela Grande: «La gente salió al balcón a grabar el episodio»

El mes de julio de 2020 ha comenzado en Mtmad por todo lo alto, con el esperado estreno que promete amenizar las jornadas estivales: ‘El peso justo’. Conducido por Nuria Marín, el formato acogerá cada semana a un personaje popular que «se enfrentará a la báscula para descubrir su peso real y analizará la transformación física que ha experimentado en los últimos meses» tras el confinamiento.

El encargado de inaugurar el nuevo programa no podía ser otro que Diego Matamoros, un fijo de la plataforma de contenidos audiovisuales de Mediaset. El hijo del colaborador de ‘Sálvame’ se ha sentado a charlar con la catalana y ha desvelado asuntos tan personales como los radicales cambios de peso que ha experimentado en los últimos años, el «derrumbe» de su relación con Estela Grande, y los «duros» momentos que vivió a raíz de contraer el COVID-19.

«Tenía ataques de tos que me hacían dejar de respirar y me ahogaba. (…) Mi apoyo fue mi familia , pero estuve viviéndolo solo. Llegué a perder 10 kilos», ha revelado.

A raíz de enfermar, Diego comenta que echó de menos la implicación de su exmujer, pero lo más impresionante ocurrió cuando sus vecinos «le rechazaron» al saber que estaba contagiado.

«Por desgracia, tengo a mi perro y nadie me dio una solución, por lo que yo me hacía cargo de él. Lo sacaba a las ocho de la mañana y a última hora de la noche para no coincidir con nadie. En uno de los paseos, un chico joven me increpó diciéndome que les iba a contagiar a todos. La gente salió al balcón a grabar el episodio. Sinceramente, me sentí humillado, pues, al fin y al cabo, todos somos seres humanos y deberíamos cuidar más de nosotros», ha explicado, al tiempo que concluía puntualizando lo mucho que «he llorado» y asegurando que «en mi vida le haría eso a alguien».