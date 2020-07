El penoso mosqueo de Esther Palomera en TV, perdiendo los papeles con los que cuentan la verdad sobre Fernando Simón

El Confidencial publica este miércoles primero de julio de 2020 una información según la que España pidió en el mes de febrero de 2020 que Europa rebajase la alarma por el coronavirus con una frase lapidaria: “Tendrá poco impacto”.

La misma apreciación que, por cierto, utilizaría Fernando Simón en una de sus primeras ruedas de prensa, aquella en la que aseguró que en España apenas viviríamos un par o tres de casos por Covid-19.

Lo crean o no, Fernando Simón sigue al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, es decir, sigue siendo la cabeza visible de la lucha contra una pandemia en nuestro país que se ha cobrado alrededor de 40.000 vidas, que no se han contado bien y que ha sobrepasado todo el sistema sanitario y puesto en jaque al económico. Pero Fernando Simón, con su voz peculiar y sus maneras amables, cae bien, y sigue sin dimitir y sin que nadie lo eche.

Y en esas está Esther Palomera, la tertuliana de izquierda radical de Telecinco, que este 1 de julio de 2020 en ‘El Programa del verano’ se reía de los que publican este informe. Palomera es, sin duda, una de las que se habrá hecho una camiseta con la cara de Fernando Simón, porque su defensa a ultranza se basa solo en no querer encontrarle la responsabilidad que tiene en todo esto.

José María Olmo, de El Confidencial, se tiraba de los pelos por culpa de la defensa absurda que la periodista hace del asunto:

José María Olmo : Estás ridiculizando algo. Pero por suerte no le hicieron caso. Lo que dijo Fernando Simón a principios de febrero es que no le parecía bien que esto iba a tener impacto. Él intentó en sus correos que la UE dijera que el riesgo no era alto.

Esther Palomera : ¡Madre mía, qué capacidad de influencia Fernando Simón! ¡Casi consigue que la Unión Europea minusvalorarla el riesgo de pandemia! ¿Así que la opinión del director del Centro de Emergencias español casi consigue que la Unión Europea se fuera de viaje y no considerara el riesgo? ¡Seamos serios, en la UE las cosas no funcionan así!

El asunto dejó muy picada a Palomera, y más adelante, ya metidos en harina con el Caso Dina que afecta a Pablo Iglesias, la cosa se fue de madre:

Esther Palomera: ¡Revísate el pabellón auditivo que yo no he dicho eso!

José María Olmo: Yo iré al médico cuando quiera y no cuando tú me lo digas. […] Esther, yo te agradezco mucho las clases de periodismo, pero te pido que trates a tus compañeros con más respeto. No me mandes al médico a que me ponga un audífono.