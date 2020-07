Rosa María Mateo ‘regala’, con lazo amarillo incluido, la dirección de RTVE en Cataluña a una separatista

Será la administradora única y provisional, pero desde luego está dejando su sello a base de bien.

Rosa María Mateo, la que siempre esgrimió la máxima de que cuando hubiera un Gobierno salido de las urnas ella dejaría la poltrona de RTVE, sigue perpetrando una galería de los horrores en el ente que quien ocupe posteriormente su sillón va a tener que hacer horas extras para revertir la situación.

La última ‘hazaña’ de Mateo ha sido la de regalarle la dirección de RTVE en Cataluña a una conocida protoseparatista, Rosa María Quitllet.

Tal y como este 1 de julio de 2020 informa el diario El Mundo, Quitllet coordinaba y editaba los Informativos de RNE en Cataluña y además es profesora asociada en la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB).

En muchas de sus comparecencias públicas, estas periodista no ha dudado en lucir en su solapa un lazo amarillo. Daba igual si era en un acto con los respnsables de Radio Nacional de España o incluso en la entrega de unos galardones en los que estaba la ‘jefa suprema’, Rosa María Mateo.

De hecho, a nadie le puede sorprender que Quitllet haga una infomación que dé alas a los separatistas y critique abiertamente el sistema judicial español por haber encarcelado a políticos independentistas y a los líderes de organizaciones como la ANC y Òmnium Cultural, las de los Jordis, Sánchez y Cuixart.

Es más, al margen de sus ideales secesionistas, Quitllet tampoco ha dudado en darle difusión en redes sociales a mensajes que se burlaban de la reina de España, Letizia Ortiz; del coronavirus sufrido por la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre o ponerse del lado del diputado de Bildu, Jon Iñarritu, cuando este comprala tesis de que en España existen presos políticos, en referencia a los golpistas encarcelados.

Uno de los compañeros de Quitllet cuenta confidencialmente a El Mundo que aunque la que será nueva responsable de RTVE en Cataluña no parece haber metido la cuña separatista en las informaciones, lo cierto es que alberga sus dudas razonables ahora que tendrá el mando. Sobre todo, subraya, porque se trata de una periodista que nunca se ha quitado de encima el controvertido lazo amarillo:

El lazo lo ha llevado en el trabajo en Sant Cugat prácticamente todos los días, no sólo en ocasiones especiales. No se le puede recriminar nada mientras la ideología no haya influido en su labor, algo que diría que no ha ocurrido, pero esa postura resulta difícil de entender cuando formas parte de RTVE, con la E de España al final.