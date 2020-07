María Patiño confiesa un asuntillo sexual de lo más extravagante: «Me gusta chupar pies»

Si bien esta no es la primera vez que María Patiño confiesa sus gustos, fantasías y preferencias sexuales, este miércoles 1 de julio de 2020 la colaboradora de ‘Sálvame’ regalaba al programa una declaración de valor televisivo incalculable.

«A mí me gusta comer los pies» , manifestó ante todos sus compañeros, que no eran capaces de articular palabra.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez, también impactado tras la confesión de su compañera, quiso impulsar a la conductora de ‘Socialité’ para que continuara detallando su sorprendente fetiche sexual.

«Hombre, chuparlos… Pero no a cualquiera. No voy chupando los pies por ahí», matizó ella, al tiempo que agregó que, aunque es «muy tiquismiquis» con la comida, en el plano íntimo no es «nada escrupulosa».