Troleo masivo a Carlos Franganillo por sumarse a la campaña ‘RTVE, de todos y de nadie’: «Nos hemos pasado a Vicente Vallés»

Ha recibido la del pulpo por sumarse a una campaña de blanqueamiento de la actual RTVE.

El presentador del Telediario de las 21 horas, Carlos Franganillo, se sumaba a la iniciativa impulsada por el Consejo de Informativos para intentar vender a los españoles una televisión pública imparcial y neutral.

Sin embargo, a estas alturas de la película, pocos creen ya en los cuentos chinos y el vapuleo que le ha caído al bueno de Franganillo ha sido espectacular después de colgar este mensaje en Twitter.

Alguna de las respuestas ha ido a directamente contra el ego de cualquier presentador, especialmente cuando le mentan a la competencia:

De sobra sabéis de quien es y el que ha puesto alguna pega u objeción se le ha enseñado la puerta de salida. Con este gobierno tenemos la televisión pública más lamentable que he conocido y me fastidia más aún que la pagamos el conjunto de los españoles.

Del gobierno de turno, por eso nunca veo los telediarios.Lo siento mucho, pero q se den noticias y se escondan otras en función de quien gobierne no es la clase de información que me gusta. Una pena. Espero que cambie, aunque para eso hacen falta políticos decentes y no los hay.

