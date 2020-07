Los palos de Lidia Falcón (Partido Feminista) a Pablo Iglesias acaban llevándose por delante a Irene Montero: «Su ministerio es una sectita»

Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista, ha arremetido contra Pablo Iglesias y sus explicaciones de por qué no le devolvió la tarjeta a su legítima dueña, Dina Bousselham.

Para Falcón, sus palabras son «patriarcales, decimonónicas y propias de un burgués del siglo XIX«. Pero la traca final vio cuando finalizaba su entrevista en ‘Todo es mentira’ (Cuatro), cuando arremetía contra Irene Montero, a la que criticaba porque le han puesto un Ministerio «para darle un carguito».

Sus palabras son patriarcales y son protectoras. Este señor habla como un burgués del siglo XIX.

¿Quién es él para decidir que tiene que proteger a una muchacha joven?

Naturalmente estos señores no saben que es respetar la personalidad de las mujeres. Él tiene que proteger a una buena chica. Esto es infumable.

Podemos no tiene argumentario feminista. ¿De qué argumentario feminista hablamos? Que no se tome el feminismo en mano, que ha luchado durante 200 años, ¿llamar feminismo al ideario de Podemos? Si ni siquiera pide la abolición de la prostitución. ¿De qué ideario feminista hablamos?

Las declaraciones de Iglesias son de un paternalismo decimonónico. No mezclemos las cuestiones personales con la crítica ideológica. Yo les critico a IU y Podemos su falta de feminismo y el ‘macho alpha’ que quieren ser siempre Iglesias y Garzón.

El Ministerio de Igualdad no es feminista. La señora Montero ni sabe, ni se ha batido el cobre, ni tiene experiencia para tener una formación feminista y cuando le ofrecemos nuestro consejo no lo quiere. Porque hay allí un grupito que es una especie de ‘sectita’ que están a hacer leyes trans y han desprotegido a las mujeres maltratadas. Un Ministerio que no veo que defienda a la mujer. Le han puesto ese Ministerio para darle un cargo a la señora Montero y esto lo digo por aquí pero se lo diría a ella si quisiera recibirme.